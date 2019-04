Ott Tänak tunnustas Mäkineni: ta kuulab, mida talle öeldakse

Toyotat vaevasid eelmise hooaja keskel mitmed probleemid, mistõttu jäi Tänak MM-sarjas tiitliheitlusest kaugele. Toyota tuli madalseisust aga võimsalt välja ning ka eestlane suutis viimasteks etappideks tagasi suurde mängu siseneda.

"Eelmine aasta oli suhteliselt keeruline, aga nüüd on meil rohkem inimesi ja vaneminseneridelt on natuke koormust vähemaks läinud. Rohkem töökäsi ja vähem stressi," sõnas Tänak.

"See annab meile võimaluse mullusest rohkem töötada. Tommi [Mäkinen] kuulab nüüd ka rohkem seda, mida insenerid talle ütlevad, olen selle üle väga õnnelik. Samal ajal arvestavad insenerid ka seda tagasisidet, mis me sõitjatena neile anname. Õhkkond on hea ja suhtumine avatud, mulle see meeldib."