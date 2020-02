Ott Tänak: tunnen ennast pärast suurt avariid iga päevaga üha paremini

"Pärast Monte Carlo suurt avariid tunnen ennast iga päevaga üha paremini. Saime suure õppetunni. Nüüd teame, et peame uusi rajalõike läbides olema keskendunumad kui kunagi varem. Rootsi ralli on meie jaoks Hyundai roolis esimene lahtise pinnasega võistlus, aga loodan, et suudame hea tulemuse koju tuua," rääkis Tänak.

"Rootsis sõitmine on alati väga eriline, eriti kui seal on jäised tingimused. Naastrehvid annavad suurepärase pidamise ja mõnusa tunde. On tähtis, et suudaksime punkte tagasi võita ja samm-sammult paremaks saada," lisas ta.

Hyundai rallitiimi juht Andrea Adamo tõdes, et sellel aastal on lume vähesuse tõttu tingimused väga keerulised. "Raske on midagi oodata, me ei saa veel midagi paika panna. Aga keskendume sellele, mis on meie võimuses, et teha parim võimalik tulemus. Teame, et meil on kiiruse osas arenguruumi."

Tänaku võistkonnakaaslane, Monte Carlos triumfeerinud Thierry Neuville oleks tahtnud näha klassikalist Rootsi rallit, aga seekord tuleb hakkama saada lumevallideta.

"Ideaalne Rootsi ralli tähendab palju lund, suuri lumevalle, väga jäiseid teid - need oleksid ideaalsed tingimused, et meie autost kõike välja võtta. Kui nüüd on lund vähem, võib päris raskeks minna," selgitas belglane.

Kolmas Hyundai sõitja on Rootsis iirlane Craig Breen.

Rootsi ralli peetakse 13.-16. veebruarini, tänavu on katsete kogupikkus vaid 180 km.