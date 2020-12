Ott Tänak: tundub, et tänavune hooaeg nii algab kui ka lõppeb Monte Carloga

"Olud on kindlasti huvitavad. Kui hooaeg algab tavaliselt Monte Carloga, siis seekord tundub, et ka lõppeb Montega. Päris talvised olud. Esimene rajaga tutvumise päev oli kuiv, teine on olnud lumine, kohati isegi väga lumine," ütles Tänak.

Reedel ja pühapäeval sõidetakse Monza ringraja ümbruses, kus on oodata vihma. Monte Carlot meenutab laupäev, siis sõidetakse käänulistel mägiteedel. Monza ja Monte Carlo erinevad aga rehvivaliku osas - Monzas on lubatud kasutada kuiva ilma, märja ilma ja lumerehve, Monte Carlos on saadaval ka naelrehvid.

Reedese päeva teeb lisaks ringrajal sõitmisele eriliseks asjaolu, et iga katse järel on lühike teeninduspaus.

"See annab erinevaid võimalusi. Võistluse kontseptsioon on tavapärasest erinev ja seetõttu tuleb ennast selle järgi mugandada. Vähemalt reedene päev ei saa olema väga standardne," lausus Hyundaiga sõitev eestlane.

Mida oodata aga laupäevast? "Kui on keerulised olud, annab õige rehvitaktikaga alati võita. Aga täna ei oska keegi arvata, mis seal täpselt saama hakkab. Tänane lumi üllatas meid, nii madalal kõrgusel sellist lund me ei oodanud. Eks näib, mis laupäevased olud on. Võib juhtuda, et tuleb pool meetrit lund, aga see ei pruugi sugugi nii olla," vastas Tänak.

Monza eel on ralliringkondades olnud palju juttu sellest, kas reedene ja pühapäevane ringrajal kihutamine on ikka õige ralli. Tänaku hinnangul on tegu omamoodi väljakutsega.

"Siiamaani on rallist võib-olla teine ettekujutus olnud, palju on kiireid ja väljakutsuvamaid metsateid. Sellisel kujul ralli näeb kindlasti teistsugune välja. Ei saa öelda, et ringrajalõigud lihtsad oleksid, kindlasti on see omamoodi keeruline. Ta ei ole nii lihtne kui peale vaadates tundub. Palju on torbikute vahel sõitmist ja teed pole lihtne leida. Seal on pandud sisse palju ühendavaid lõike, kus on erinevaid pinnaseid kruusast kuni mudani. Asfaldiseades auto ja slikkrehvidega annab see piisava väljakutse. Lihtsaid lõkse, mis püüda võivad, on palju. Ilm on reedel ka keeruline, ilmselt tuleb väga märg päev. Variatsiooni on palju, sest ringraja territoorium on päris suur. Mõned lõigud küll kattuvad, aga neid pole palju," selgitas ta.