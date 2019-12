Ott Tänak: tundsin end Hyundai masinas kohe mugavalt

Tänavu Toyota roolis maailmameistriks kroonitud Tänak testis Hyundaid esmakordselt sel neljapäeval, kui kihutas sellega Prantsusmaa Alpides.

"Tundsin end i20 WRC-s kohe mugavalt," ütles Tänak ja lisas: "Hyundai meeskond on äärmiselt motiveeritud. Ma ei kahtle, et mul on 2020. aastaks väga hea stardipositsioon. Mul on kõik olemas, et jälle MM-tiitel võita."

Oma tiimivahetusest rääkides tunnistas eestlane taas, et lihtsam oleks tal olnud jätkata Toyotas. "Meeskonnast lahkumine pole kunagi lihtne, rääkimata autost, mida olime viimase kahe aasta jooksul suutnud märkimisväärselt paremaks muuta. Lihtsam on alati sinna jääda, kus oled juba edukas," märkis Tänak.



Autoralli uus hooaeg algab 23. jaanuaril Monte Carlo ralliga.