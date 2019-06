Ott Tänak tõusis kõigi aegade edetabelis Neuville'ist mööda

Sel hooajal on Tänak olnud koguni nii võimas, et ta on seitsme etapiga kogunud juba 38 katsevõitu - seda on näiteks sama palju kui mullu maailmameistriks tulnud Ogier'l kogu eelmise hooaja peale kokku. Sealjuures on Tänak katsevõite noppinud igalt rallilt kamaluga: kõikidelt rallidelt peale Korsika (3) on eestlane noppinud vähemalt viis katsevõitu.

Rally Trivia

most consecutive #WRC rallies with a stage win



5️⃣3️⃣ Seb Ogier 🇫🇷

Monte Carlo 2013 to Monte Carlo 2017



3️⃣7️⃣ Seb Loeb 🇫🇷

Monte Carlo 2007 to Sardegna 2009



2️⃣7️⃣ Thierry Neuville 🇧🇪

Corsica 2016 to Mexico 2017



2️⃣7️⃣ Ott Tanak 🇪🇪

Argentina 2017 to Argentinana 2019 — Gary Boyd #BBP (@KiwiWRCfan) April 26, 2019