Ott Tänak: töötame kõvasti, et kaitsta mõlemat MM-tiitlit. Minul ja Hyundail on sarnane võidunälg

Tänak tunnistas, et sihiks on kaitsta nii individuaalset MM-tiitlit kui ka Hyundai võistkondlikku trofeed.

„Panen kogu oma kogemuse mängu ja teeme kogu meeskonnaga koos tööd, et kaitsta enda ning ka meeskondlikku tiitlit,“ tunnistas Tänak. „Võitsime just individuaalse MM-tiitli, kuid uus hooaeg tähendab, et alustame taas nullist.“

„Soovin hooajale teha Monte Carlos hea alguse. Tahan hooaega alati alustada hea tundega. Tervet aastat silmas pidades on kõik võimalik. Mind toetab tugev meeskond. Seega võitleme kõvasti,“ tunnistas saarlane.

Tänaku sõnul on Hyundai tiim väga professionaalne ja seni on kõik sujunud hästi. „Võistkond on väga kirglik ja keskendunud. Meil on kindlasti sama nälg võitude järele. Ootan juba kangesti hooaja avaetappi Monte Carlos.“

Monte Carlo MM-ralli sõidetakse 23.-26. jaanuarini.