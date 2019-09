Ott Tänak tiitliheitlusest: punktivahe on küll läinud väiksemaks, aga kõigil kolmel eesootaval rallil oleme varasemalt olnud kiired

"Suurbritannia ralli on alati eriline olnud," rääkis saarlane Toyota pressiteate vahendusel. "Mulle on see alati meeldinud, sest teed on kiired ja mõnusa vooluga. Olud teevad aga ralli raskeks, sest haarduvuse tase võib muutuda iga kurviga."

"Eks igal rallil peab enesekindlalt sõitma, aga just sellistes oludes võib see olulise vahe tuua," jätkas Tänak. "MM-sarja tiitliheitluses on küll vahe vähenenud, aga teame, et igal allesjäänud rallil näitasime eelmisel aastal head kiirust. Nüüd peame töö lõpuni viima ja seda tuleb alustada Walesist."

Kolm etappi enne hooaja lõppu on Tänaku arvel 210 punkti. Talle järgnevad kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier (Citröen) ja Hyundai esipiloot Thierry Neuville, kes on kogunud vastavalt 193 ja 180 silma.