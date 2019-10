Kui produtsent Eero Nõgene tuli mu juurde ettepanekuga olla Ott Tänakust tehtava filmi toimetaja, vastasin hetkegi kõhklemata jaatavalt. Me ei teadnud Otist eriti midagi. Mulle räägiti, et ta on väga kinnine, intervjuusid ei anna ja ajakirjanike küsimustele vastab väga napisõnaliselt.

Nagu ütles ta endine kaardilugeja Kristo Kraag meile hiljem, Ott oleks heameelega tulnud kardina tagant välja, sõitnud katsed ära ja läinud kohe kardina taha peitu tagasi. Kindlasti ta ei naudi siiani meedia ja avalikkuse tähelepanu, nüüd on ta sellega aga lihtsalt harjunud ja saab aru, et see käib paratamult tööga kaasas.