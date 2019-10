"Ott Tänak - The Movie" on alates tänasest nähtav uues globaalses netikinos

Esimese filmina on Netikinos vaadatav Eesti läbi aegade populaarseim dokumentaalfilm, üle 95 000 kinokülastuse saavutanud, “Ott Tänak - The Movie”.

Netikino avati täna kl 14, stardihetkel oli üle maailma huvi Oti filmi vastu nii suur, et veebilehe tanakmovie.com külastajad suutsid makseteenuse üle koormata. Makseteenusepakkuja on probleemist teadlik ja on maksevõimalused taastanud.

Netikino on värskelt loodud platvorm. "Meie eesmärk on teha Eesti filmid legaalselt kättesaadavaks üle maailma. Näiteks reisil olles olen isegi tundnud puudust netikeskkonnast, kust saaks vaadata Eesti filme, ükskõik millises maailma paigas ma siis parajasti viibin," kommenteeris Sterotek Filmi produtsent ja Netikino asutaja Eero Nõgene. "Pealegi paikneb eestlasi eri riikides igal kontinendil, kes vaataks meeleldi kodumaist filmitoodangut, kuid siiani on selline võimalus puudunud."

Platvorm alles alustab tegevust ning hetkel on Netikinos lisaks filmile "Ott Tänak -The Movie" vaatamiseks ka ülejäänud Sterotek Filmi toodang, nagu muusikaline dokumentaal "Eesti muld ja Eesti Ruja" ning äsja valminud dokumentaalfilm "Emotsionaalsed hobujõud". Kuid Netikino kataloog täieneb juba sel sügisel ka teiste Eesti filmide võrra.

Kui Ruja dokumentaalil on vaid inglisekeelsed subtiitrid, siis Tänaku film on tõlgitud inglise, soome, hispaania, vene, itaalia ja poola keelde. Peagi lisanduvad tõlked prantsuse, saksa, portugali ja jaapani keeles.