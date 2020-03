Ott Tänak: tervisemured on ajalugu, olen 100% valmis

"Mul pole olnud mingeid lisaseansse (füsioterapeudiga), ei midagi sellist," kinnitas Tänak portaalile DirtFish, et tervisemurede pärast enam muretsema ei pea.

"Kõik on hästi, kõik on normis. Pärast õnnetust sain lisaravi, kuid hetkel ootan vaid seda, et saaks uuesti võistelda."

"Fännide seisukohalt on Mehhiko ralli fantastiline. Raja ääres on palju pealtvaatajaid, kes lähevad kohati päris hulluks, see teeb ralli kõigi sõitjate jaoks väga eriliseks ja emotsionaalseks. Pole paremat paika kui Mehhiko, kuhu tulla pärast talve päikest nautima," jätkas Tänak.

Eesti ralliäss lisas, et Mehhikos tuleb sõita targalt ja efektiivselt. "Kuumus ja kõrgus merepinnast teevad sellest väga erilise ürituse võistluskalendris. Kõrgel sõites pole eriti hapnikku, mis tähendab, et meie sõidustiil peab olema sujuv ja lendlev. Kui mootori võimsus on vähenenud, siis peame olema efektiivsemad."

Mehhiko MM-etapp peetakse 12. - 15. märtsini.