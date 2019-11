Ott Tänak tegi annetuse Austraalia metsapõlengutega võitlevatele tuletõrjujatele

Teatavasti on New South Walesi osariiki viimastel nädalatel laastanud metsapõlengud, mille käigus on hukkunud vähemalt kolm inimest ja teadmata kadunud mitukümmend. Ühtlasi jäeti ära ka sel nädalavahetusel toimuma pidanud Austraalia ralli.

"Minu mõtted on kõigi kannatanute ja nende lähedastega, kelle elu kohutavad tulekahjud New South Walesis on mõjutanud," kirjutas Tänak sotsiaalmeedias. "Kuna mu isa on tuletõrjuja, siis tean, kui ohtlik ja raske nende töö on. Austan sügavalt tuletõrjujaid ja vabatahtlikke, kes võitlevad ja kaitsevad meid ohu eest."

"Seega otsustasin teha annetuse New South Walesi päästekomandole. Loodan, et see katastroof lõppeb peagi. Ühtlasi julgustan kõiki annetama, kes tahavad tuletõrjujaid toetada!"