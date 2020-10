Ott Tänak teeb MM-tiitli jahtimiseks koostööd Belgia vanameistriga

Belgia meedia andmetel on Tänak Loix'ga kokkuleppe sõlminud ka novembris peetavaks Ypres' MM-etapiks.

Asfaldiralli esiauto ekipaaži ülesanne on enne katsete algust rada läbi sõita ja teha märkmeid: millised on teeolud, kus võib libedaks minna ning kruus ja muda välja tulla jne.

49-aastane Loix on WRC-sarjas kaasa teinud 86 etappi, poodiumikohti on tulnud kolm. Viimati sõitis belglane WRC-sarjas 2004. aastal, hiljem on ta võistelnud IRC ja ERC-sarjas.

Hyundai sõitjatest osaleb Lõuna-Belgia rallil ka Craig Breen.