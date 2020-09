Ott Tänak: teate isegi, mis see mu tiitlilootustele tähendab

"Meil oli mingi rooliprobleem. Auto on veel metsas. Peame selle ära ootama, et teada, mis juhtus. Ei tea, millal see juhtub. Katse oli nõudlik. Olud ei olnud nii karmid, aga palju lahtist pinnast," kommenteeris Tänak WRC All Live otseülekandes.

Küsimusele, mida tänane katkestamine tema tiitlilootustele tähendab, vastas Tänak: "Teate ise, mida see tähendab."

Enne Türgi rallit jäi Tänak MM-sarja üldliidrist Sebastien Ogierist maha 13 punktiga. Pärast Türgi rallit on veel kavas Sardiinia ja Belgia rallid. Kuulujuttude põhjal tahavad MM-sarjaga veel sel aastal liituda ka Monza ja Horvaatia etapid.

