Ott Tänak: tean, et suudan veel kiiremaks minna. Ma ei ole veel oma võimete piiril

"Olen kõigega pisut ettevaatlikum," rääkis Toyota sõitja. "Me ei taha tänavu rohkem tagasilööke kogeda ning peame üha rohkem mõtlema selle peale, kus riske võtta ning kus seda mitte teha. Meie mõtted on ainult tiitlimängul."

Tänak teab omast käest hästi, et kiireim sõitja ei pruugi alati rallisid võita ning vahel on tark hoopis ettevaatlik olla. "Nägime Korsikal, kuidas Sébastien Ogier hoolimata rasketest päevadest ikka punktid kirja sai - ta on selles osas väga kaval sõitja. Nägin seda ka ise mullu Türgis, kui ma olin eikuskil - kiirust ei olnud ja ralli alguses ei olnud mul võimalik teiste tempos püsida, aga ometi võitsime lõpuks ralli."

Saarlase sõnul on temas ja tema autos veel omajagu ka varu sees. "Tean, et mul on võimalik veel mitmes osas areneda, tean, et suudan olla veelgi parem ning tahan minna nii kaugele kui võimalik. Kui oma piirideni jõuan, saan sellest aru ja peatun, aga praegu suudan veelgi kiiremaks ja stabiilsemaks minna. Ma ei ole veel oma limiidi lähedal, ruumi veel on."