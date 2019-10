Ott Tänak: teame, et meil läheb avapäeval raskeks

Kataloonia ralli sõidetakse järgmisel nädalavahetusel. Varem on Tänaku parimaks tulemuseks sellel etapil kolmas koht.

"Ootan Hispaania rallit ning nagu alati, üritan endast parima anda, kuid peame samal ajal tegutsema targalt. Teame, et esimesel päeval võib meil keeruline olla, sest stardime kruusal esimesena. Ilm võib samuti asju muuta - nägime mullu, et sellisel aastaajal võime ka Hispaanias vabalt vihmasadu näha," sõnas Tänak.

"Usun aga, et meie auto peaks hästi töötama nii kruusal kui asfaldil: olime juba eelmisel aastal sel rallil kiired, loodetavasti on see nii ka tänavu ja saame selle tulemuse, mida vajame."

Toyota tiimibossi Tommi Mäkineni sõnul sihib meeskond endiselt kolme MM-tiitlit: nii sõitjate, kaardilugejate kui tootjate arvestuses.

"Oleme hetkel heas hoos ning meil on vaja Hispaanias ja Austraalias kõvasti suruda, sest kõik MM-tiitlid on meil endiselt sihikul. Oleme selleks ralliks valmistunud täpselt nii nagu oleksime tahtnud, testides nii kruusal kui asfaldil. Teekatete vaheldumine võib tähendada, et sel etapil on kõike täpselt õigesti teha keeruline, aga oleme kindlad, et meie auto suudab igal kattel kiire olla. Samal ajal ei võta me midagi enesestmõistetavalt ja töötame kõvasti, et meie sõitjatel oleks võimalikult tugev auto," lisas Mäkinen.