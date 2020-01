Ott Tänak teab täpselt, mis Ogier'd Toyota võistkonnas ees ootab

"Ta on olnud igas võistkonnas kiire, ta on seda minevikus korduvalt näidanud. Ma tean täpselt, mis Sebastieni Toyotas ees ootab. Minu ülesanne on olla veelgi kiirem," rääkis selleks hooajaks Hyundai tiimi kolinud Tänak WRC+ eelvaates.

Eestlase teine suur rivaal on tiimikaaslane Thierry Neuville.

"Thierry positsioon on väga hea, seni on ta olnud olukorras, kus teistel Hyundai sõitjatel tuleb temast kiirem olla. Praegu on veel raske öelda, kumb meist on tiitlile lähemal. Kindel on see, et nii tema kui ka Ogier tahavad tiitlit," ütles Tänak.

Sel hooajal on kavas kolm uut etappi: Uus-Meremaa, Keenia ja Jaapan. Tänaku hinnangul on hea, et viimaseks etapiks on pandud just Jaapan, kus kihutatakse asfaldil. Erinevalt kruusarallidest ei mängi teepuhastamine rolli.

"See muudab tiitlivõitluses kõik tunduvalt ausamaks," lausus ta.