„Olukord on sarnane eelmise hooaja Türgi rallile,“ viitas Tänak asjaolule, et eelmisel hooajal oli uue rallina kavas Türgi võidukihutamine ja seetõttu oli eelinfot vähe. „Türgi puhul teame, et seal olid väga keerulised ja rasked olud. Tšiili teed peaksid olema paremad ja sujuvamad. See on ainus infokild.“

Tänakuga koos Toyotas kihutav Kris Meeke tunnistas, et ta on justkui karjääri alguses ehk seis on samasugune nagu iga ralli eel, mida esimest korda sõita. „Seekord on ralli uus aga kõigi jaoks,“ lisas Meeke, et kõik on võrdses seisus.

Tšiili ralli sõidetakse 9.-12. maini.