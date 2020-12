Ott Tänak: te ei kujuta ettegi, kui nõudlik Monza ralli on

"Oli väga nõudlik päv, isegi selle aasta üks nõudlikumaid. Päeva alguses oli autoga natuke, ma polnud eriti enesekindel. Hiljem oli auto juba parem. Oleme endiselt konkurentsis, sest vahed on väikesed ja homme naaseme tavapärasema autoralli juurde," lausus Hyundai sõitja.

"Homsest eeldan isegi midagi huvitavamat kui tänasest. Kuulsin, et mägedes sadas terve päev lund. Võib tulla päev täis üllatusi," lisas Tänak.

Hyundai pressiteate vahendusel rääkis Tänak reedest päevast detailsemalt.

"Isegi heades oludes on asfaldil vaheldumisi kruusalõikudega sõitmine keeruline, aga sellistes oludes ei suuda te ettegi kujutada, kui nõudlik see on. Eriti seetõttu, et esiautosid siin pole. Oleme pidanud ise rada "lugema" ja teekatesse süvenema, et näha, kus võiks pidamist olla. Tuleb olla 100 protsenti täpne, sest kui liiga palju suruda, leidub alati mõni koht, kus võib asi käest minna. Kuigi viimasel katsel sadas palju vihma ja tekkis vesiliug, tegime puhta esituse," sõnas eestlane.

Monza ralli seis pärast reedest päeva: