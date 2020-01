Ott Tänak: tähtis on Monte Carlos mõned punktid kirja saada

"Aasta algab ilmselt hooaja kõige nõudlikuma ralliga. Olukorra teeb veelgi keerulisemaks tõsiasi, et me oleme uues meeskonnas ning peame õppima autot nendes keerulistes oludes ohjeldama. See ei saa kerge olema, kuid tähtis on teha hea algus ja mõned punktid kirja saada," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Jaanuari lõpus toimuval rallil on olud tavaliselt ebaühtlased ning palju sõltub kõrgusest. Madalamal on kuiv asfalt, kõrgemal hakkab see jäätuma. Sellistes ekstreemsetes oludes tuleb valmis olla ettearvamatusteks."

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo: "Oleme valmis uue hooajaga pihta hakkama. Pole saladus, et meie ambitsioon on olla parem kui eelmisel aastal ehk võita nii meeskondlik kui ka sõitjate tiitel. Parandamisruumi on alati ning me keskendume auto sooritusele ja töökindlusele, et me võiks igal rallil kõrgetele kohtadele võidelda. Kõik on hooaja eel kõvasti tööd teinud ning selle töö vilju näeme siis, kui meie auto Monte Carlos rajale läheb."