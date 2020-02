Ott Tänak: tähtis on, et oleme siin ja vahed on endiselt väiksed

"Katsed on olnud üsna erinevad ja väga väljakutseterohked. Võtame samm-sammult ja lihtsalt õpime," rääkis Tänak pärast kolme katset meediatsoonis.

Tänak võitis päeva teise kiiruskatse, kuid näitas kolmandal Esapekka Lappiga võrdselt neljandat aega. Ralli liidrile Elfyn Evansile kaotab ta 8,7, teist kohta hoidvale Kalle Rovanperäle 0,8 sekundiga.

"Viimasel katsel ei olnud tunne kõige enesekindlam, sõitsin selle lihtsalt läbi. Kõige tähtsam, et oleme siin kohal ja vahed on endiselt väiksed. Ees on veel kaks keerulist päeva, seega sõita on veel palju."

Oma kaheksandat stardikohta kommenteerides ütles Tänak: "See on nii hea kui halb. Kruusal on see hea, jää peal väga mitte. Olud on vahelduvad. Olen üritanud rehvidega kuidagi toime tulla. Need on üllatavalt hästi vastu pidanud."

Täna jääb sõita veel vaid üks, kell 16 algav 2,8 km pikkune kiiruskatse.