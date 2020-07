Ott Tänak: tahaksin rääkida Michael Parkiga. Ta teadis, kuidas Markko Märtinit ohjes hoida

"See on raske küsimus. Colin McRae paistis olevat äge kutt, keda huvitasid tehnika osas paljud erinevad teemad. Paljud selle ajastu inimesed said temaga rääkida, aga minul see ei õnnestunud," alustas Tänak küsimusele vastamist.

"Tegelikult on üks inimene, kellega oleksin tahtnud väga rääkida, Michael Park. Oleksin temalt küsinud palju asju, eelkõige seda, kuidas Markkot ohjes hoida ja temaga läbi saada. Ma arvan, et ta teadis, kuidas seda teha," lisas Tänak. Park hukkus 2005. aasta Suurbritannia rallil.

Tänakul on Märtini tippajast helged mälestused, sest kui ta saaks ajas tagasi minna ja valida ühe ajastu, kus elada, oleks Tänaku eelistus just 2000. aastate keskpaik.

"Viimasel kolmel aastal on autod väga head olnud. Võitlus on olnud kõrgetasemeline ja tihe. Teine selline ajastu oli aastatel 2003-2006. Tehnoloogia mõttes oli see võib-olla isegi parim ajastu. Sõitsin Märtini 2003. aasta Ford Focusega kohalikul rallil ja seda oli väga huvitav juhtida," rääkis Tänak.

