Ott Tänak: suurt pilti vaadates on näha, et saame veel palju areneda

Mehhiko MM-ralliks valmistus valitsev maailmameister Hispaanias tehtud testil ja möödunud nädalavahetusel Portugalis toimunud kohalike meistrivõistluste etapil.

"Tunne on pärast testi hea," sõnas Tänak WRC kodulehe vahendusel. "Tunnen end autoga enesekindlalt. Teame, kus saame edasi areneda ja paremaks muutuda. Suuremat pilti vaadates on näha, et saame päris palju veel areneda. Läksin Hispaania testile vastu ühegi teadmiseta, kuidas auto kruusal käituda võiks, kuid hea on see, et õpin pidevalt Hyundaid rohkem tundma."

Tänak stardib Mehhikos kuuendalt kohalt, mis peaks talle teepuhastaja rollis olevate konkurentide ees teatud eelise andma. "See on hea positsioon, aga meie selja taga on kiired mehed veel parema kohaga. Teed muutuvad iga läbimisega kiiremaks ja nagu öeldud - meil on hea positsioon ja peame selle ära kasutama.

Üldarvestuses kuuendat kohta hoidva Tänaku parim tulemus Mehhikost on mullune teine koht.