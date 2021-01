Ott Tänak Soome talverallist: oleme just selliste rallide jaoks auto juures palju tööd teinud

"Eelmisel aastal teadsime, mida me valesti tegime. Seekord oli seda teadmist vähem," ütles Tänak Monte Carlo rallil juhtunu kohta WRC koduleheküljele. "Esimene rehvpurunemine oli legendi veast tingitud, see oli väga selge. Tundsin purunemist. Aga teine ​​oli aeglane tühjenemine ja ma ei tundnud midagi. See oli raske."

2019. aasta maailmameister on sõitnud arvukatel lumerallidel, kuid Rootsi etapi asemele MM-kalendrisse lisatud Põhja-Soome Arctic ralli on Tänaku jaoks esmakordne kogemus.

"Ma olen seal varem mehaanikuna käinud," ütles Tänak. "Aga ma ei ole kunagi võistlejana osalenud. Ma arvan, et see saab olema huvitav koht."

“Teed on seal kiired ja kiirete rallide jaoks oleme auto juures palju tööd teinud. Üks asi, mida ma arvan sellest sündmusest teadvat, on see, et meil tuleb heade tingimustega hea talveralli ja see on hea.”

Arctic ralli peetakse 26.-28. veebruarini.