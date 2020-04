Ott Tänak: sellist teed, mida mina käisin, ei peaks keegi läbi tegema

Kokku tuli 5 päevaga üle saja küsimuse ning Ott ja Martin vastasid kümnele küsimusele nende enda valikul. Muu hulgas uuriti Tänakult, kas ta oleks ise nõus millalgi mõne rallisõitja mentoriks hakkama.

Arvestades sinu rasket ja hullumeelset karjääri, siis kas käiksid sama teekonna uuesti läbi, kuid seekord võtaksid enda hoole alla noore rallitalendi ja aitaksid tal maailma tippu tõusta? Kas mentori rollis olles peaksid sellele pingele sama moodi vastu? "Juhul, kui ma tean, kuidas see lõppeb ja kui see lõppeb nii, nagu mul, siis võib-olla peaksin vastu. Kahjuks seda ette ei tea ja kõlab hullumeelsena midagi sellist läbi teha," kostis Tänak.

Teatavasti on Tänaku enda karjääris mentorina mänginud üliolulist rolli Markko Märtin. "Uskumatult stabiilne vend on, kui aus olla." Oskab end vajadusel välja lülitada? "Eks ta ühel aastal lülitas end välja ja kogus energiat," muigas Tänak.

Ühesõnaga mentoriks ei taha hakata? "Seda ma ka ei ütle. Usun, et ralli peab Eestis edasi minema ja see oleks oluline, aga arvan, et seda teed, mille mina läbi käisin, ei peaks keegi kunagi läbi käima."

