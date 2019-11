Ott Tänak selgitas tiimivahetuse tagamaid: ühel hetkel teadsin, et tahan just Hyundaiga liituda

"Vanas meeskonnas on kergem jätkata, kui uues kohas alustada. Aga väljakutse, mis uue keskkonnaga kaasneb, on suurepärane. Mul on Neuville’i, Loeb’i ja Sordo näol Hyundais ees ootamas väga tugevad tiimikaaslased. Ootan seda väga. Kuna liitun meeskonnaga valitseva maailmameistrina, teeb see minu olukorra kindlasti kergemaks. Tean seda olukorda ajast, kui Sébastien Ogier liitus 2017. aastal M-Spordiga," lisas Tänak.

Eestlane loodab esimese testisõidu Hyundai i20 WRC-ga teha jõulude paiku. "Minu leping (Toyotaga) kehtib aasta lõpuni, aga tavaliselt jõuavad meeskonnad omavahel kokkuleppele, et uue tiimi masinat saab testida juba varem. Räägime hetkel neid asju läbi ning kui kõik sujub, võiksin esmakordselt Hyundaid katsetada jõulude eel," arvas Tänak.

Tänavune WRC-hooaeg lõppeb järgmisel nädalal sõidetava Austraalia ralliga. Uus hooaeg stardib 23. jaanuaril, kui avaetapp peetakse tavapäraselt Monte Carlos.