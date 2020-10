Ott Tänak segasest WRC-kalendrist: meil ei õnnestu promootorit ja FIA-t mõjutada

Praegu teadaolevatel andmetel jääb MM-sajas sõita veel kaks rallit: Sardiinias ja Belgias. Võimalik, et rahvusvaheline autoliit FIA lisab kalendrisse ka Monza ralli, kuulujutte on olnud ka Horvaatia etapi ümber.

"Lisaetapid ei ole kuidagi meie otsustada ja meil ei õnnestu promootorit ega FIA-t selles osas ka mõjutada. Loomulikult on väga huvitav, et oleme olukorras, kus oktoobrikuus pole infot, palju meil sel aastal veel etappe jäänud on, aga neist, mida teame, peame võtma kõik, mis võtta annab," rääkis Tänak oma koostööpartneri Betsafe'i kodulehel.

Sardiinias on Tänak kahtlemata favoriitide seas.

"Sardiiniat ei saa kindlasti aeglaseks ja käänuliseks ralliks pidada ning enamasti muutub ka teepinnas pärast esimest ringi abrasiivsemaks, mis annab palju pidamist juurde. Ei oska öelda, mis mulle seal sobib, aga kogemust on sealt juba omajagu kogutud," sõnas ta.

