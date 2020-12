Ott Tänak: see oli uskumatult nõudlik päev

"Täna hommikul tundsin, et olukord oli oodatust lihtsam. Pärastlõunal oli juba hoopis teine lugu. Kokkuvõttes oli see midagi uskumatult nõudlikku. Olime tihti rajal mitte ideaalse rehvivalikuga, sest ootasime märksa vihmasemaid ja märjemaid olusid, kuid järsku keset katset oli valge lumi rajal. Pidime selle ise esimest korda avastama, mis polnud kaugeltki lihtne olukord. Saime sellest läbi ja homse päeva eesmärk on ralli puhtalt lõpetada," kommenteeris Tänak.

Hyundai boss Andrea Adamo ütles, et Monza etapp meenutab üha enam Monte Carlo rallit. "Me mõistame, miks üks katse täna tühistati, kuid täna kogetud olukorrad ja emotsioonid on tõesti uskumatud. Loodan, et fännidele on see meeldinud. Ausalt öeldes on see olnud meie jaoks natuke vähem nauditav, peame nüüd viimasele päevale keskenduma. Ott ja Dani koos Martini ja Carlosega on teinud hämmastavat tööd, tuues autod keerulistes, reetlikes ja kiiresti muutuvates tingimustes turvaliselt koju," kiitis Adamo Tänakut ja Dani Sordot.



Teisel kohal asuv Sordo tunnistas, et neil oli vaatamata keerulisele päevale vaid üks kehv kiiruskatse. "Eeldasime, et see tuleb isegi hullem päev, sest juba eilsed olud olid hämmastavad. Ausalt öeldes oli meil täna üks tõeliselt halb katse, kus kaotasime natuke aega. Kui teine läbimine algas, olin ma tagapool ehk ilmselt olid meil halvemad tingimused, kuid ma ei saa kurta. Oli suur pettumus, kui nägin, kuidas Elfyn ja Scott katkestasid, kuid olen neile tänulik, et nad hoiatasid meid, et me hoogu maha võtaks. Lumi tegi olukorra keeruliseks ja pärastlõunase katse tühistamine oli õige otsus. Homme keskendume tootjate MM-tiitli kindlustamisele, nii et proovime ohutult sõita," lausus Sordo.

Monza rallit juhib 13. kiiruskatse järel Toyota sõitja Sebastien Ogier. Sordo kaotab 17,8 ja Tänak 22,1 sekundiga.