Ott Tänak Saksamaa ralli eel: peame perfektse nädalavahetuse kokku panema

Üldliidrina esimesena Saksamaal startiv Tänak on oma stardipositsiooniga rahul. "Positiivne on, et saame esimesena sõita, mis Saksamaal on tavaliselt hea. Vaatame, mis juhtuma hakkab, aga olen Saksamaal end ikka hästi tundnud," sõnas saarlane WRC eetris.

"Mulle meeldivad siinsed katsed ja Toyota on siin viimasel ajal tugev olnud," jätkas Toyota esisõitja. "Peame seega siin perfektse nädalavahetuse kokku panema."

Tänakul on kogutud 180 punkti. Kuuekordsel maailmeistril Sebastien Ogier'l (Citröen) on teisena 158 ja Thierry Neuville'l kolmandana 155 silma.