Ott Tänak sai uue sponsori, millel on WRC-ga tulevikus suured plaanid

Ühtlasi hakkab DirtFishi logo ilustama saarlase kiivrit ja rallikombinesooni.

"Võimalus sellise maailmameistri nagu Ott Tänakuga koos töötada oli lihtsalt liiga hea, et seda kasutamata jätta," sõnas autokooli omanik Steve Rimmer pressiteate vahendusel. "Teame Otti juba mõned aastad ja oleme väga elevil, et saame koostööd teha. DirtFish liitub Tänakuga tema karjääri väga huvitaval perioodil, kui ta hakkab oma esimest MM-tiitlit kaitsma."

"Peame selged olema: tegu pole pelgalt ärilise kokkuleppega. DirtFishil on suured plaanid seoses WRC-ga ning te kuulete juba tulevastel nädalatel sellest rohkem. Meie eesmärk on teadlikkust rallispordist USA-s tõsta. Siin on küll tugev rallikogukond, milles meil on suur osa olnud, aga tahame seda kommuuni veelgi kasvatada."

"Kohtusin Stevega, kui sõitsin ühe tema autoga 2010. aasta Goodwoodi kiirusfestivalil," lisas Tänak pressiteates. "Tegelikult oli sellega seal Markko Märtin sõitmas, aga Steve andis ka mulle võimaluse."

"Tõesti on tore WRC-maailma rohkem Põhja-Ameerikasse tuua. Tean, et rallisport on seal võrdlemisi väike, aga loodan, et see diil aitab seda rohkematele inimestele lähemale tuua."