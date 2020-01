Ott Tänak sai haiglast välja: arstid rääkisid prantsuse keeles. Ei saanud väga midagi aru

Täna astusid mõlemad mehed ka juba ajakrijanike ette. „Tervis on korras. Arstid rääkisid prantsuse keeles. Ei saanud väga midagi aru. Tunnen end hästi,“ tunnistas Tänak alustuseks, et tegelikult on temaga kõik hästi.

Avarii kohta tõdes ta, et tegemist oli lihtsalt ootamatusega. „Mingi üllatus oli, mida ei osanud ette näha. See saatis meid tee pealt suure hooga minema. See oli midagi, mida rajaga tutvumise ajal ei osanud vaadata,“ avaldas ta veidike juhtunu tausta.

Tehnika kaela eestlane midagi ei ajanud. „Otseselt midagi katki või valesti ei olnud,“ märkis ta ning lisas, et jutud probleemsetest amortidest ei vasta tõele. „Alati spekuleeritakse ja neid (spekulatsioone) jätkub lõpmatult. See ei ole midagi uut.“

Tänak lubas, et kolme nädala pärast peetavalt Rootsi rallil (13.-16. veebruar) on nad kindlasti kohal ning avarii mingit sügavamat jälge ei ole neile jätnud.

„Rootsis oleme ikka kohal. Kuna siin midagi väga teha ei ole ja asfaldirallidest järgmine alles aasta lõpus Saksamaal, siis nüüd fokusseerimine kruusa ja lume peale,“ vaatas ta lähitulevikku. „Meeleolu on okei. Loomulikult on kahju, et ralli pooleli jäi.“