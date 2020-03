Ott Tänak: saarlased on visa hingega ja saavad sellest viirusest kindlasti jagu

"Seda ei ole küll ilus öelda hetkel, aga mingil määral ma kindlasti naudin seda aega. Sellist hetke polegi ammu olnud, kus ma oleks saanud perega üle kahe nädala järjest koos olla, ilma et poleks pidanud midagi tegema. Mina leian siit kindlasti rohkem positiivset," rääkis Tänak ETV saates "Hommik Anuga".

Perekond Tänakud on viimased nädalad redutanud Raplamaal oma talus, kus Ott käib traktoriga metsa harvendamas. "Meil on siin väike metsakene, mida üritame korrastada. Oleme siin alles esimest kevadet. Tööd on omajagu. Tuleks sellest võsast läbi närida ja metsast mets teha. Katsuks metsale natuke valgust anda," rääkis Ott.

Talu territooriumilt väljaspool pole Ott Tänak käinud kaks nädalat. Poes käib aeg-ajalt vaid abikaasa Janika. Tänakute lapsed hullavad hommikust õhtuni õues ning on Janika sõnul tervemad kui eales varem.

Küsimusele, kas ta rallisõitu ka unes näeb, vastas Ott: "Kusjuures näen küll. Ei lase magada. Loodetavasti saame varsti normaalse elu juurde tagasi ning sel hetkel tahame me rohkem kui valmis olla. Need mõtted tulevad öösse kaasa."

Tänak ei vaeva oma pead küsimusega, millise ralliga hooaeg jätkuda saab. Ära on jäetud nii Argentina, Portugali kui ka Sardiinia rallid. Esimesena on veel kavas alles juulis toimuv Keenia ralli. "Täna ei ole üldse mõtet mõelda, mis saab ja tuleb. Tuleb elada tänases päevas ja anda endast parim, et me suudaksime viiruse levikut vähegi takistada. Tuleviku peale ei ole mõtet väga palju mõelda."