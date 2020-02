Ott Tänak Rootsi ralli eel: saime Monte Carlos korraliku õppetunni, oleme nüüd ülimalt keskendunud

Tänak tegi mäletatavasti Monte Carlo ralli neljandal kiiruskatsel raske avarii ja oli sunnitud katkestama.

Rootsi rallile läheb Tänak vastu eelmise aasta võitjana, mille saavutas Toyota roolis. Rootsis stardib ta oma rivaalidest tagantpoolt, mis annaks tavalise talveralli puhul eelise, kuid tänavused tingimused on seal sooja talve tõttu väga erilised.

"Pärast Monte Carlot olen ennast järjest paremini tundnud. Saime seal hea õppetunni ning teame nüüd, et iga kord, kui sõidame uuel rajalõigul, peame keskenduma rohkem kui kunagi varem," sõnas Tänak.

"Rootsis sõitmine on alati väga eriline, eriti kui on külmad ja jäised tingimused. Meie jaoks on tähtis mõned punktid tagasi saada ja üritada samm-sammult paremaks minna. Sõidame Hyundaiga esmakordselt sellistel teedel, kuid loodan, et saame hea tulemuse," lisas Tänak optimistlikult.

Eestlase tiimikaaslane, Monte Carlos võitnud Thierry Neuville avaldas lootust, et lähipäevadel sajab Rootsis lund juurde.

"Seekord on Rootsis varasematest aastatest vähem lund ning see muudab kiiruskatsed päris raskeks. Ilma lumevallideta muutub see ralli üha kiiremaks ja kiiremaks ning vähem huvitavaks. Seega hoiame pöialt, et tuleks lund," teatas Neuville.

Kolmanda Hyundai sõitjana on Rootsis stardis Craig Breen, kes asendab Sebastien Loebi.