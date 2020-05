Ott Tänak rollist isana: pere saamine muutis minu elu

"Pere ja kodu on minu jaoks prioriteet number üks. Pere saamine muutis kindlast minu elu," rääkis saarlane. "Loomulikult, kui olen rallil tööl, siis see on minu elu professionaalne pool ja võtan seda tõsiselt. Kodus olles keerleb siiski kõik ainult pere ümber."

Missugune oled isana? "Ühest küljest olen palju eemal, aga püüan alati lastega ühenduses olla. Tahaksin kohati olla neile rohkem sõbra kui isa eest, kuid isana tuleb vahel tõsisem ka olla."

"Meie peres on ema see, kes teeb suurema töö ära. Ta töötab laste kallal ning teeb kindlaks, et nad oleksid mõne aasta pärast tavalised inimesed, kes saaksid igapäevaeluga hakkama. Kui ma tulen koju pärast nädalat ja pole kedagi näinud, siis tahan väga oma lastega sõber olla."

Tänak loodab, et tema lapsed rallikarjääri ette ei võta. "Loodan, et nad on veidi targemad, kui mina jah."

Kas Janika muutis sind paremaks inimeseks? "See on tõsi, kahtlemata. Ta on tugev ja otsekohene inimene. Ta on rohkem koolis käinud ning seega ka targem. Usun, et vajasin enda kõrvale kedagi tark ja tugevat."

Täispikka saadet saab kuulata siit!