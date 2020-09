Ott Tänak Rally Estonia eelviimase katse ehmatusest: teadsin, et see on ohtlik koht

Roobas kandis Tänaku Hyundai i20 WRC 16. katsel teepervele, aga õnneks kivi seal ei leidunud. Kahjustused olid vaid kosmeetilised. Eestlase sõnul oli ta näinud, kuidas M-Spordi sõitja Esapekka Lappi tegi samas kohas vea.

"Jah, teadsin, et see on ohtlik koht. Seetõttu sõitsin seal aeglasemalt, aga sellegipoolest kandus auto teeserva. Aga ütleme nii, et ralli jooksul oli võrreldes sellega ka muljetavaldavamaid momente," ütles Tänak.

Lõpuks edestas Tänak teise koha saanud tiimikaaslast Craig Breeni 22,2 sekundiga ja tõusis MM-sarjas 66 punktiga kolmandaks. Liider Sebastien Ogier (Toyota) jääb 13 punkti kaugusele.