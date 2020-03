Ott Tänak rallide ärajäämisest: meie seda kontrollida ei saa

Kui möödunud sügisel ilmus tänavuse aasta WRC-sarja võistluskalender, pidi sõitjaid kevadel ees ootama Kesk- ja Lõuna-Ameerika tuur, kus on järjest kavas Mehhiko, Tšiili ja Argentina ralli. Kui Tšiili rahutuste tõttu sai sealse ralli ärajäämine selgeks juba novembris, siis Argentina ralli edasilükkamine selgus alles lõppenud reedel. Põhjuseks on loomulikult maailmat laastav koroonaviirus. Ka Mehhiko rallil tühistati viimane võistluspäev, et meeskonnad saaksid ohutult Euroopasse naasta.

"See on midagi, mis on meie kontrolli alt väljas," kommenteeris Mehhikos teise koha saanud Ott Tänak pressikonverentsil Tšiili ja Argentina rallide ärajäämist. "Sellised olukorrad on hetkel üle maailma toimumas ja Tšiilis on omakorda väga eriline situatsioon. Raske on seda kõike kommenteerida."

"Olen seda juba palju maininud. Olen kindlasti mures praegu maailmas toimuva pärast," lisas Mehhikos võidutsenud Sebastien Ogier. "Raske on keskenduda, kui inimesed võivad olla võitluses oma elu pärast. See on hoopis tähtsam. Kuna olukord pole paranemas, oli õige Mehhiko varakult lõpetada. Usun, et saime kahe päeva jooksul palju põnevust ning fännid siiski nautisid seda."

"Mul oleks selleks kristallgloobust vaja ja seda mul hetkel pole," vastas Ogier küsimusele, millal võiks järgmine ralli toimuda.