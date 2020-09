Ott Tänak püüdis ootamatult tekkinud vabast päevast maksimumi võtta

"Sardiinia ralli eelne test on eriti oluline. Oleme selleks juba valmistunud. Laupäeval kogusime ideid, mida teha ja vaatan juba tulevikku," rääkis juba laupäeva esimesel katsel katkestama pidanud Tänak portaalile DirtFish.

"Türgis ei näidanud me enda parimat esitust. Meil on veel tööd teha ja loodan, et teame üldjoontes, mille kallal täpselt vaeva näha. Peame Sardiinas olema palju tugevamad," lisas eestlane.

Sardiinia ralli toimub 9.-11. oktoobrini.

Autoralli MM-sarja punktiseis:

1. Elfyn Evans 97 punkti

2. Sebastien Ogier 79

3. Ott Tänak 70

4. Kalle Rovanperä 70

5. Thierry Neuville 65

6. Esapekka Lappi 38

7. Teemu Suninen 34

8. Craig Breen 25

9. Sebastien Loeb 24

10. Gus Greensmith 16