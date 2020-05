Ott Tänak populaarsusest Eestis: tore on olla noortele eeskujuks, aga mulle ei meeldi, kui purjus inimesed hakkavad mulle rallit õpetama

Toome katkendeid vestlusest.

"Meeskonnana on hooaja algus möödunud mõnel viisil paremini kui arvasin," rääkis Tänak. "Teame kõik, et Thierry on olnud tiimis kaua ja olnud tähtsõitja. On keeruline tulla sellisesse kohta, kus keegi on pikalt olnud ja saada samasugust tähelepanu. Hyundai on viimastel aastatel olnud väga tugev meeskond."

Tänakule meeldib Hyundai meeste töökus. "Külastasin alguses mitmel korral Alzenaus asuvat baasi ja seda vahepeal isegi öösiti. Kogu aeg oli keegi tööl. Vahel ütlesin neile, et nad võiks koju minna, sest järgmine päev hakkab kell kaheksa taas tööpäev. Nad olid aga kogu aeg motiveeritud. Olin koheselt positiivselt väga üllatunud. Usun, et selline töökus kajastub ka lõpuks tulemustes. Meeskonnakaaslastega heade suhete hoidmine tasub alati ära."

"Eestlased on suured rallisõbrad ja üldse suured spordihuvilised," kommenteeris Tänak rallispordi populaarsust kodumaal. "Sport on miski, mis toob ellu põnevust juurde ja milleta ei saa elada. Usun, et paljudele meeldib sporti teha ja võistlusmoment meeldib inimestele samuti. Töötame selle kallal, et ralli meil taas pihta hakkaks. Loodetavasti õnnestub see isegi enne WRC hooaja jätkumist."

Mis tunne on olla Ott Tänak Eestis? "Viimasel kolmel-neljal aastal on ralli Eestis märgatavalt populaarsemaks muutunud. Mõnes mõttes on nii väikeses riigis lihtsam saada kuulsaks, sest kõik jälgivad põhimõtteliselt kõiki. Kui spordis läheb edukalt, on lihtne olla populaarne. Praegu on raske minna pood ilma, et annaksin kellelegi autogrammi," sõnas Tänak, lisades, et hea tunne on olla noorte jaoks eeskuju. "Siiski mulle ei meeldi, kui mõni purjus inimene tuleb seletama, kuidas peaksin rallit sõitma või miks ma kraavis olen. Igal asjal on ikka kaks poolt. Eestis saab iseenesest olla vägagi populaarne.

Kui Tänak ja Thierry Neuville teevad Hyundais kaasa täishooaja, siis kolmandat masinat jagavad üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb ja Dani Sordo. Korra on tänavu saanud kihutada Hyundaiga ka Craig Breen. "Mulle meeldib, kui meeskonnas on kõik sõitjad head, sest siis saab kõigilt masina kohta tagasisidet. Vahel on tiimis noorem sõitja, kes mõtleb millestki, kuid insereneridele see kasu ei too. Hetkel on meil tiimis mehed, kellelt saab usaldusväärset tagasisidet. Arvan, et töötame välja väga kiire auto."