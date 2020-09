Ott Tänak: peame sel nädalal teada saama, kus Hyundai võrreldes Toyotaga on

Kuigi reedel algava Rally Estonia pinnas on võrreldes Soomega pehmem, on ka Lõuna-Eesti teed väga kiired. Koduse MM-etapi võitmiseks tuleb Tänakul eelkõige alistada just Toyota kolmik Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä.

"Auto on kiiretel teedel paremaks läinud, aga ma pole kindel, kas me praegusel hetkel suudaksime Toyotat Soomes alistada. Oleme selles suunas vaeva näinud. Loodatavasti on Soome ralli järgmisel aastal kalendris tagasi ja siis tahame vähemalt Toyotale väljakutse esitada, et neid võita," rääkis Tänak.

"Teame, et Toyota on kiiretel kruusateedel väga-väga tugev olnud. Selleks, et nende tasemele tõusta, tuleb teha väga palju tööd. Loomulikult tahame paremad olla, aga sellel nädalal peame teada saama, kus me oleme. Meid huvitab väga, milleks auto suuteline on," lisas ta.

Loe kogu intervjuud SIIT.