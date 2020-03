Ott Tänak: peame MM-sarja mitte kuuluvatel rallidel osalema, meil pole muud valikut

Veebruari lõpus tegi Tänak koos tiimikaaslase Dani Sordoga kaasa Portugalis Fafe rallil.

"Dani eesmärk oli enne Mehhikot käsi soojaks sõita, kuna ta pole võistelnud eelmise aasta Hispaania rallist saati. Meie põhiline eesmärk oli sarnane, lihtsalt sõita erinevates oludes ja end kodusemalt tunda. Uue aerodünaamika reaalset efektiivsust näeme ehk siis, kui hakkame jõudma kiiremate rallideni," rääkis Tänak.

"Ma usun, et see (väiksematel rallidel osalemine) näitab meie meeskonna töötahet ja seda, et oleme valmis tegema kõike, et areneda ja veel paremaks saada. WRC kalendrivälistel rallidel osalemine ei ole kindlasti lihtne, aga hetkel ei ole meil muud valikut," lisas ta.

Loe täispikka intervjuud SIIT!