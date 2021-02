Ott Tänak: on aeg kõik mängu panna, muidu jääme lahingus Toyotaga kaotajaks

"Minu ootused on sel aastal kindlasti palju kõrgemad kui mullu. Eelmisel aastal tahtsin võistkonnale anda ega minuga tuttavaks saada ning areneda ja paremaks saada. Aga see aasta pole enam õppimise aasta. Nüüd on aeg kõik mängu panna, muidu jääme lahingus Toyotaga kaotajaks," ütles Tänak portaalile DirtFish.

Pärast Monte Carlo rallit jääb Tänak tiitlikaitsjast Sebastien Ogier'st maha 30 punktiga. Hooaja teine etapp peetakse veebruari lõpus Soomes.

"Me ei tea täpselt, milline meie jõudude vahekord Toyotaga oli," ütles Monte Carlos katkestama pidanud Tänak. "Kindlasti on nad tugevad, aga kui kõik oleks sujuvalt läinud, oleksime ka meie tugevamad olnud. Kindlasti peame kõvasti tööd edasi tegema."

Tänak pidi Montest punktideta lahkuma ka 2019. aastal, kui ta tegi suure avarii.

"Füüsiliselt teeb tänavune katkestamine palju vähem valu. Aga vaimselt võib-olla isegi rohkem. Eelmisel aastal teadsime täpselt, mis valesti läks. Sel korral oli nii ja naa. Rehvipurunemised olid karmid kogemused," sõnas Tänak.