Ott Tänak: oma esimest rallit jõudsin ma sõita vaid neli kilomeetrit

Milline oli su esmamulje, kui sa i20 Coupe rooli istusid?

Esimest korda olin ma päris positiivselt üllatunud. Auto tundus koheselt kiire. Kõige suurem miinus uude autosse istumine on see, et me ei tea, kuidas auto erinevatele seadistuse muutustele reageerib ja kuidas seda üldse seadistada. See on alati suurim töö, mida tuleb auto õppimisel teha.

Kui vana sa olid, kui sa rallisõiduga alustasid?

Ma olin 16, mis on miinimumvanus Eestis ralliga alustamiseks.

Mis on su lemmikralli?

Soome ralli.

Lemmik WRC sõitja minevikust ja praegusest ajast?

Minevikust - kõik suured sõitjad olid mu iidolid. Hetkel - tiimikaaslasena meeldis mulle, kuidas Seb Ogier töötas.

Milline oli su esimene ralli avarii?

Päris alguses oli mul liiga palju õnnetusi. Sellele on lihtne vastane. Oma esimest rallit jõudsin ma sõita vaid neli kilomeetrit.

Kui sa saaksid sõita mõnda muud sarja peale ralli, siis mis see oleks ja miks?

Võibolla rallikross. See on lühike ja tundub, et nende autodega on lõbus sõita.

Kuidas sa võrdleksid tunnetuselt ja kiiruselt eelmise aasta Yarist selle aasta i20-ga?

Tunne on muidugi erinev, aga see on kiire. Loodetavasti kiirem kui Yaris.

Päevased või öökatsed?

Päev.

Plaanid sa sel aastal Hyundais midagi oma sõidustiili juures muuta?

Ei plaani. Olgu, hooaeg on olnud alles lühike ja meil pole palju sõiduaega olnud, aga õnneks oleme kõik teekatted ära näinud ja praegu on hea aeg analüüsida, mida me oleme näinud ja mis on tulemas. Loodetavasti saame tagasi autosse ja edasi minna. Aga ikkagi, stiil jääb samaks.

Oled sa mõelnud, mida sa pärast rallikarjääri teed?

Eriti mitte. Vaatame, kus me oleme, kui see aeg tuleb.

Kas sul on mingid hirmud?

Ma arvan, et meil kõigil on mingid hirmud, aga mitte midagi sellist, millele ma iga päev mõtleks.

Nimeta kõige lahedam auto WRC Historicute klassis.

Focus 03.

Kas sa räägid vene keelt?

Ma ei räägi eriti vene keelt.

Millise füsioterapeudiga sa koostööd teed?

Mul on neid tegelikult kaks. Eestis Tarmo Tiits ja rallidel Kardo Kõresaar.

Lemmikkoht maailmas?

Uus-Meremaa ja Maldiivid.