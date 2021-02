Ott Tänak: oli oodata, et me Rovanperäga võitlema peame

"Kui tuled uuele rallile, ei tea kunagi mida oodata. Oli oodata, et Kalle Rovanperä ja Toyota on oma kodurallil kiired. Nendega oli keeruline võidelda. Aga tegime väga hea nädalavahetuse. Tegime piisavalt. Ainult eile üks väike viga," rääkis Tänak WRC All Live otseülekandes.

"Võtsime punktikatselt nii palju punkte, kui turvaliselt sõites võimalik. Ja siin me oleme."

"Imeline koht. Üks parimaid kohti, kus talverallit korraldada. Teist korda siia tagasi tulla oleks palju nauditavam, kui juba tead, kuhu sõita," ütles Tänak lõpetuseks.