Ott Tänak: Ogier ja Neuville peavad Türgis meist rohkem riskima

Tänak triumfeeris Türgis ka mullu.

"Siin ei ole kõige tähtsam kogu aeg surumine, vaid tuleb leida sobiv rütm, millega rasketes oludes sõita," sõnas saarlane WRC kodulehel. "Me ei kavatse hakata algusest peale hullu panema, et stardist alates rallit juhtida. Loomulikult oleks siiski hea pühapäeva pärastlõunal sellisel positsioonil asuda."

"Arvan, et Sebastien (Ogier) ning Thierry (Neuville) peavad Türgis rohkem riskima kui meie," jätkas MM-sarja üldliider. "Türgis võitmiseks on kõige olulisem autoga mitte seisma jäämine. Kui suudad seisma jäämist, probleemi ja rehvi lõhkemist vältida, peaks see garanteerima hea tulemuse."

Türgi ralli saab alguse juba neljapäeval. Ralli eel juhib üldarvestuses Tänak, kellel kogutud 205 silma. Talle järgnevad Hyundai piloot Neuville ning Citröenis sõitev Ogier, kellel kirjas vastavalt 172 ja 165 silma.