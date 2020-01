Ott Tänak Neuville'iga ühes tiimis sõitmisest: kuniks võitlus jääb vaid rajale, on kõik korras

Mullu oli just Neuville Tänaku suurim konkurent ja lõpetas MM-sarja eestlase järel teisena. Tegemist oli juba viienda korraga, mil belglane sai hõbemedali.

"Lõpuks oleme kõik rallisõitjad ja teeme oma tööd. Algab uus hooaeg puhtalt lehelt. Mitte kellelgi pole veel punkte ning kõik võitlevad individuaalse ja võistkondliku tiitli eest. Nii lihtne see ongi ja ma ei näe probleemi," vastas Tänak küsimusele, kuidas on olla Neuville`iga ühes tiimis.

"Olen täiesti kindel, et meeskonnana oleme koos Thierry`ga väga-väga tugevad. Kindlasti tuleb suur võitlus (tiimi sees), kuid nii kaua, kuni see võitlus jääb vaid kiiruskatsetele, ei näe ma probleemi," lisas eestlane. "Tavaliselt on mul kõik toiminud. Kui sul on tugev tiimikaaslane, siis muutub meeskond paremaks. Tean Thierry'd ja utsitan tagant, et võistkond ja masin areneks. Tuleb põnev hooaeg."

Hooaja avaetapp algab Monte Carlos 23. jaanuaril.