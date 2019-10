"See on hea tunne! Raske öelda, millist pinget ma sel nädalal tundsin, see oli midagi erilist. See on olnud mu elu eesmärk, nii et võite seda ette kujutada, aga ilmselt ei suuda. Mida rohkem siin eestlasi oli, seda suurem surve mul peal oli, aga tänud tiimile, see on olnud vägev," rääkis emotsioonidega võidelnud Tänak WRC Live'i otseülekandes.

"Mu ema ütles mulle eile, et kui Ott midagi tahab, siis ta selle saab - ja nii läkski!" tõdes õnnelik Tänak lõpetuseks.