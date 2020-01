Ott Tänak: mu ainus eesmärk oli teine katse probleemidevabalt lõpetada

"Kuulsime gravel crew'lt, et olud on jäised ja rasked, aga need olid isegi veel keerulisemad. Minu ainus eesmärk oli see katse probleemidevabalt läbida ja mitte suruda," rääkis Tänak WRC otseülekandele meediaalas.

Saarlane lisas, et tema ettevaatlikkus polnud kuidagi seotud uue autoga. "Oleksin igas autos sama teinud. Teisel katsel riski peale minek pole kunagi minu eesmärk. Uues autos pole muidugi lihtne. Palju on veel teadmatust, aga üldiselt selline oli lihtsalt minu rütm. Tunne on veel toores, palju on veel vaja õppida, aga üritan nii kiiresti kohaneda, kui saan. Hea, et me nüüd natuke magada saame. Hommikul on ilmselt mõtted värskemad."

Ralli pikima katse (25,49 km) 25,5 sekundiga Sebastien Ogieri ees võitnud Neuville ütles, et pani täppi rehvivalikuga (kõik neli rehvi ülipehmed) ja auto seadistusega. "Olin kindel ja tundsin end mugavalt. Auto oli üsna pehme seadistusega. Esimesel katsel oli tasakaaluga probleeme, aga teisel tasus see end ära. Olud olid raskemad, kui ma eeldasin, aga keskendusin lihtsalt tee lugemisele ja pidamise otsimisele," kommenteeris belglane.