Ott Tänak möödus Thierry Neuville'ist ning hingab nüüd Petter Solbergile kuklasse

Madis Kalvet reporter RUS

Ott Tänak on sel hooajal võitnud seni pooled rallid. Foto: Lavadinho, via www.imago-images.de, imago images / PanoramiC/Scanpix

Walesi rallil esikoha teeninud Ott Tänak on käimasoleval hooajal võitnud nüüd 6 rallit. Senise karjääri jooksul on ta kokku saanud aga kirja 12 esikohta. MM-sarja kõigi aegade edetabelis on ta selle näitajaga tõusnud nüüd 17. positsioonile.