Ott Tänak Monte Carlo rallist: ees ootab ehk hooaja kõige suurem väljakutse

"Monte Carlo on alati paras väljakutse, ehk isegi hooaja kõige suurem," rääkis kaardilugeja Martin Järveojaga koostööd tegev Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Tegemist on aasta esimese võistlusega ning siis on olek alati veidi rahutum, närvilisem ja pole kindel, mida võib rallilt oodata. Ilm on alati muutlik, siin võib näha kõike samaaegselt, nagu oli ka meie esimesel rallil 2020. aastal."

"Meie eesmärk 2021. aastaks on lihtne: oleme siin, et võita kolmas järjestikune meeskondlik tiitel ning toetada sõitjaid, et nemad täidaksid omad ambitsioonid," lisas Hyundai meeskonna pealik Andrea Adamo. "Auto vastupidavuse ja taseme jätkusuutlik arendamine on võtmekoht, et suudaksime igal rallil konkureerida tipus. Järjekordne pingeline võistlus ootab ees, seega peame olema algusest saadik tipus."

Monte Carlo rallile läheb võitu kaitsma Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville. "Monte Carlo on alati keeruline võistlus hooaja alustamiseks, peamiselt erinevate olude tõttu. See on üks ainsatest etappidest, kus meil on neli erinevat rehvivalikut. Viimased kaks Monte Carlo rallit on olnud meeskonna jaoks edukad: 2019. aastal jäime võidust kahe sekundi kaugusele, mullu saime esimese võidu kätte," lisas Neuville, kes lõpetas ralli eel koostöö pikaaegse kaardilugeja Nicolas Gilsouliga. Hooaja avaetapil on Neuville'i kaaslaseks Martijn Wydaeghe. "See on meie esimene võistlus koos. Töötame kõvasti, et olla ralliks valmis, ehkki sellest tuleb meile mõlemale väga väljakutsuv võistlus."

Tänaku ja Neuville'i kõrval sõidab kolmanda masinaga hispaanlane Dani Sordo. Sarnaselt belglasele on ka Sordo jaoks tegu märgilise ralliga. Nimelt on Monte Carlo ralli viimane, kus Sordo kaardilugejaks on Carlos del Barrio. "Tingimused võivad siin kiiresti muutuda, samal katsel võib kohata nii lund, jääd kui ka kuivasid teeolusid. Alati on väga oluline teha õige rehvivalik," jätkas Sordo, kes järgmistel rallidel hakkab sõitma koos Borja Rozadaga. "See on minu viimane ralli Carlosega, seega tahame lõpetada tipus."