Ott Tänak: Monte Carlo ralli on uue autoga harjumiseks hea etapp

Tänaku sõnul on Monte Carlo üldiselt kõige keerulisem etapp, millelt hooaega alustada ja enda rütmi leida. “Praegusel juhul teeb see uue auto õppimise lihtsamaks. Olud on keerulised ja seal ei sõideta maksimumi peale, pigem üritatakse teha strateegiliselt õigeid otsuseid ja see toob lõpuks tulemuse,” ütles Tänak.

Hooaja esimesel etapil seisab tänavu ees 25% uusi katseid. Tänak ütles, et ralli pole küll uus, aga meeskond ja olud on. “Hakkame peale ja vaatame, kuidas enesetunne võrreldes kiirusega on ja selle peale ehitame. Kui esimese poole suudame konkurentsis olla, siis mingil hetkel tuleb kiirust tõsta, aga kõige näeb ralli jooksul,” sõnas Tänak.

Ott Tänaku jaoks on Monte Carlo olnud MM-sarjas alati üks keerulisemaid etappe ning poodiumikohti on tal sealt ette näidata vaid viimaselt kolmelt hooajalt: üks teine ning kaks kolmandat kohta. Mullu oli Ogier sealjuures päris lähedal võidust ilma jäämisele, kuivõrd Thierry Neuville kaotas talle vaid 2,2 sekundiga.