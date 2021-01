Ott Tänak Monte Carlo karmist avariist: see polnud mu esimene õnnetus ning ilmselt mitte ka viimane

Mäletatavasti lõppes Tänaku ja Martin Järveoja jaoks mullune Monte Carlo ralli juba esimesel täispikal võistluspäeval, kui eestlased suurelt kiiruselt teelt välja kihutasid ning puude vahel maandusid. Juba järgmisel rallil Rootsis saavutasid nad teise koha. Eestlased valiti selle eest hiljuti ka mulluse hooaja parima etteaste teinud rallipaariks.

Videomeenutus mullusest avariist:

"Möödunud aasta jääb juba väga kaugele," rääkis Hyundai sõitja portaalile DirtFish. "See ei olnud minu esimene avarii ning ilmselt mitte ka viimane, kuid tänavust aastat ei mõjuta see mitte kuidagi. Monte Carlo on seekord üsna teistsugune seoses osade uute kiiruskatsetega. Eelmisel aastal kasutamata jäänud kogemustest ei tohiks me puudust tunda."

Tänaku sõnul on Hyundai i20 masinat kõvasti edasi arendatud. "Auto on võrreldes eelmise aastaga üsna erinev. Töötasime selle kallal palju ning arendasime seda edasi, seega eks ole näha. Ma ei usu, et jääme kaugele maha," lisas ta.

Tänak on viimasest neljast Monte Carlo rallist kolmel lõpetanud poodiumil. "Sellele võistlusele tuleb minna avatud meelega. Alati pole asi ainult esituses, pidevalt tuleb mõelda erinavetele asjadele, näiteks rehvivalik. Kindlasti tulevad kogemused kasuks," sõnas Tänak.

Monte Carlo ralli peaks toimuma 21. - 24. jaanuarini.